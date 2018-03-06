Собчак просит украинское посольство разрешение на поездку в Крым

Она направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд на полуостров через территорию Украины. Об этом во вторник, 6 марта, заявила сама Собчак в эфире российской радиостанции "Эхо Москвы".

При этом она заверила, что не будет, как кандидат в президенты, проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму, отмечая, что, аннексировав Крым, РФ нарушила международные обязательства.

Вместе с тем первый заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джеппар пояснил, что кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак может приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины после проверок в соответствующих органах.

Для этого есть постановление, регламентирующее пересечение админграницы для иностранных граждан. Такие документы подаются в миграционную службу, которая вправе рассматривать такие документы до пяти суток, прежде чем выдать соответствующий пропуск, - сказала Джеппар.

В свою очередь, пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько в комментарии журналистам пояснил, что не вправе комментировать информацию о намерении Собчак посетить Крым, поскольку "это конфиденциальная информация и персональные данные человека".

Напомним, аыборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко призвал Финляндию не допускать своих граждан в качестве " наблюдателей" на выборах президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.