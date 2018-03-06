09:41 06.03.2018 | Политика | Новости
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Сенат США назвал условия для отмены антироссийских санкций

Сенатор от штата Аляска  Дэниел Салливан заявил, что санкции против Российской Федерации снимутся после того, как РФ перестанет активно вести свою деятельность в ряде областей, которые противоречат интересам Соединенных Штатов.

Сенат США назвал условия для отмены антироссийских санкций

Об этом сообщает РИА Новости.

Также Салливан отметил, если Россия не примет никаких мер, ограничения продолжат действовать.

Так, если российское правительство прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах.

Напоследок сенатор добавил, что он имеет в виду в первую очередь ситуацию, связанную с Украиной и вмешательство в выборы в США и в других странах.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министерство финансов Соединенных Штатов Америки готово ввести против России новую порцию санкций и ограничений. По словам главы Минфина США Стивена Мнучина, подобные меры также одобряет и президентская администрация и Конгресс.


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