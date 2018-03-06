Семь депутатов в феврале вообще не ходили на заседания, - КИУ

Они не были официально зарегистрированы ни на одном из заседаний. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщила пресс-служба Комитета избирателей Украины.

По данным КИУ все заседания Рады в феврале пропустили народные депутаты от "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин и Вадим Рабинович, представитель "Воли народа" Олесь Довгий, внефракционный депутат Дмитрий Ярош, а также Вячеслав Константиновский, который заявил о сложении полномочий. Не было на заседаниях и депутатов-беглецов Сергей Клюев и Александр Онищенко.

При этом все они не имеют причин, по которым они пропустили заседания, а также они не болели и не было в командировке.

Вместе с тем из общего количества народных депутатов, а их в парламенте - 423, на всех заседаниях были зарегистрированы только 198 человек. Больше всего депутатов посетили утреннее заседание 6 февраля, меньше всего - утреннее заседание 9 февраля, - заверили в КИУ, добавив, что всего в феврале состоялось девять пленарных заседаний.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрит представление Генеральной прокуратуры на народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина 12 марта.