Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите нацинтересов в сфере авиамоторостроения

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Так, Порошенко подписал указ №58/2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиамоторостроения".

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиамоторостроения" (прилагается, для служебного пользования)", - говорится в тексте указа.

Также Петр Порошенко отметил, что контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время примет решение о назначении командующего объединенных сил в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса.