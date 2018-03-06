17:30 06.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите нацинтересов в сфере авиамоторостроения

Президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины относительно защиты национальных интересов государства в сфере авиамоторостроения.

Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите нацинтересов в сфере авиамоторостроения

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Так, Порошенко подписал указ №58/2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиамоторостроения".

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиамоторостроения" (прилагается, для служебного пользования)", - говорится в тексте указа.

Также Петр Порошенко отметил, что контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время примет решение о назначении командующего объединенных сил в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса. 


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