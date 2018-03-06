18:35 06.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко ввел санкции против четырех банков с российским капиталом

Глава украинского государства Петр Порошенко утвердил ограничения против четырех банков относительно предотвращения вывода капиталов за пределы Украины.

Порошенко ввел санкции против четырех банков с российским капиталом

Об этом говорится в сообщении на сайте президента страны.

Как отмечается, указаные санкции применяются к юридическим лицам сроком на один год. Таким образом, они будут в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к публичному акционерному обществу "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк".

В пресс-службе президента также отмечают, что решение было принято в соответствии со статьей "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер". При этом контроль за его выполнением возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины относительно защиты национальных интересов государства в сфере авиамоторостроения.


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