Порошенко ввел санкции против четырех банков с российским капиталом

Об этом говорится в сообщении на сайте президента страны.

Как отмечается, указаные санкции применяются к юридическим лицам сроком на один год. Таким образом, они будут в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к публичному акционерному обществу "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк".

В пресс-службе президента также отмечают, что решение было принято в соответствии со статьей "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер". При этом контроль за его выполнением возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины относительно защиты национальных интересов государства в сфере авиамоторостроения.