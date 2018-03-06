10:54 06.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Нацбезопасность будет главной ключевой темой для нынешней сессии Рады, - Геращенко

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко анонсировала главные темы для обсуждения сессии Верховной рады Украины. Ключевой темой для нынешней сессии станет национальная безопасность.

Нацбезопасность будет главной ключевой темой для нынешней сессии Рады, - Геращенко

Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

Геращенко отметила, что 28 февраля президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект "О национальной безопасности Украины" как неотложный.

Все парламентарии убеждены, что уже на этой сессии этот законопроект станет законом и, вообще, тема безопасности станет ключевой для нынешней сессии Верховной рады.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что сегодня, 28 февраля, в Верховную Раду поступил законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины".

По словам спикера, в Раду поступил важнейший законопроект о национальной безопасности, который является приоритетным. Соответствующий законопроект будет направлен на рассмотрение профильному комитету, который они должны безотлагательно рассмотреть.


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