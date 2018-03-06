На пост главы правительства Каталонии выдвинули арестованного Санчеса

Об этом передает La Vanguardia.

Отметим, что его кандидатуру в понедельник, 5 марта, предложил глава каталонского парламента Роже Торрент.

Вместе с тем Санчеса на посту главы правительства Каталонии поддерживают две из трех сепаратистских партий - "Вместе с Каталонией" и ERC. Третья сила, которая выступает за независимость региона, пока не согласилась на выдвижение Санчеса.

В даный момент пока не сообщается точная дата голосования за нового кандидата, а партии взяли дополнительное время, чтобы согласовать позиции. Кстати, Санчес ранее возглавлял партию "Каталонская национальная ассамблея", с 15 октября 2017 года находится под арестом по обвинению в сепаратизме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",