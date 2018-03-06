12:29 06.03.2018 | Политика | Новости
100187954:labazovych

На пост главы правительства Каталонии выдвинули арестованного Санчеса

Экс-лидер каталонских сепаратистов Жорди Санчес, который почти полгода находится под арестом, выдвинут кандидатом на пост главы администрации Каталонии. 

На пост главы правительства Каталонии выдвинули арестованного Санчеса

Об этом передает La Vanguardia.

Отметим, что его кандидатуру в понедельник, 5 марта, предложил глава каталонского парламента Роже Торрент.

Вместе с тем Санчеса на посту главы правительства Каталонии поддерживают две из трех сепаратистских партий - "Вместе с Каталонией" и ERC. Третья сила, которая выступает за независимость региона, пока не согласилась на выдвижение Санчеса.

В даный момент пока не сообщается точная дата голосования за нового кандидата, а партии взяли дополнительное время, чтобы согласовать позиции. Кстати, Санчес ранее возглавлял партию "Каталонская национальная ассамблея", с 15 октября 2017 года находится под арестом по обвинению в сепаратизме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


Поделиться
Читайте также:
 
Полиция переквалифицировала поджог венгерского офиса в Ужгороде в теракт В Бразилии за шесть минут из грузового самолета украли пять миллионов долларов В Бразилии за шесть минут из грузового самолета украли пять миллионов долларов Иран угрожает возобновить производство высокообогащенного урана
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив