МТОТ призвало крымчан бойкотировать выборы президента РФ

Об этом говорится в заявлении МТОТ.

По информации ведомства, крымчан также призвали не поддерживать нелегитимные выборы и воздержаться от любых действий и шагов по участию в президентских выборах в Автономной Республики Крым и Севастополе.

Кроме того, международным сообществом признано оккупацию и аннексию Автономной Республики Крым и Севастополя незаконными, а действия Российской Федерации были осуждены.

Вмете с тем в МТОТ напомнили, согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", в Крыму действует особый правовой режим, согласно которому никаких выборов на территории оккупированного Крыма не проводится, а все органы власти созданы страной-оккупантом и принятые ими решения признаются нелегитимными и незаконными.

Кстати, выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко призвал Финляндию не допускать своих граждан в качестве "наблюдателей" на выборах президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.