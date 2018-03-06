Лавров заявил, что США планирует развалить Сирию

Россия имеет свидетельства того, что Соединенные Штаты хотели бы эту Джабхат-ан-Нусру вывести из-под удара и сберечь на случай все более и более откровенных планов вернуться к плану Б, то есть попытаться сменить режим в Дамаске.

Об этом в понедельник, 5 марта, на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, все больше появляется информации о том, что "такая узкая группа, которую сформировали американцы по сирийским вопросам, не инклюзивная и вынашивает планы развала сирийского государства".

Это еще одно подтверждение недоговороспособности наших западных партнеров, - заявил Лавров, добавив, что США встают на курс, прямо противоречащий резолюциям Совета Безопасности ООН, которые в том числе постоянно подтверждают уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, войска Башара Асада продвигаются вглубь Восточной Гуты и уже удерживают контроль над четвертью территории региона, в котором за две недели аваударов погибли около 600 мирных жителей, более двух тысяч получили ранения.