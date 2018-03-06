Иран угрожает возобновить производство высокообогащенного урана

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Согласно его словам, Иран готов менее чем за 48 часов возобновить производство обогащенного до 20% урана. Также известно, что для производства ядерных вооружений необходим 80-90% уран.

Стоит добавить, что в июле 2014 года Тегеран выполнил условия предварительного соглашения, заключенного им с группой "5+1", и снизил уровень обогащения половины имеющихся у него запасов сырья до пяти процентов, пригодных для использования на АЭС. Вторая половина запасов была конвертирована в оксид урана.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киевской области полиция предотвратила незаконный вывоз обогащенного урана из зоны Чернобыльской атомной электростанции.