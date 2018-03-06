12:11 06.03.2018 | Политика | Новости
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Иран угрожает возобновить производство высокообогащенного урана

Заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что его государство планирует в скором временем возобновить производство высокообогащенного урана, если США выйдут из ядерной сделки.

Иран угрожает возобновить производство высокообогащенного урана

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Согласно его словам, Иран готов менее чем за 48 часов возобновить производство обогащенного до 20% урана. Также известно, что для производства ядерных вооружений необходим 80-90% уран.

Стоит добавить, что в июле 2014 года Тегеран выполнил условия предварительного соглашения, заключенного им с группой "5+1", и снизил уровень обогащения половины имеющихся у него запасов сырья до пяти процентов, пригодных для использования на АЭС. Вторая половина запасов была конвертирована в оксид урана.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киевской области полиция предотвратила незаконный вывоз обогащенного урана из зоны Чернобыльской атомной электростанции.


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