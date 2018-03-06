Более 70 процентов законопроектов Рады отправлено на соответствие с ЕС

Об этом она заявила сегодня, 6 марта, во время конференции в Киеве.

Отмечается, что комитет не является политически ангажированным и популистским инфицированным.

Как утверждает нардеп, такие меры дали возможность проработать в комитете до 70% тех законопроектов, которые выносятся в зал и проверить их на соответствие или несоответствие законодательству ЕС. Также 144 решения, которые были необходимы для принятия безвизового режима для Украины, прошли через европейский комитет.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", уполномоченный по делам Украины, член Европейского парламента Элмар Брок заявил, что реформа украинского парламента должна осуществляться более быстрыми темпами.

По словам представителя ЕС, реформирование парламента не означает размывание политических альянсов, а наоборот - ставит задачу конструктивного поиска компромиссов без потери своих целей.