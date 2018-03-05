В Италии на выборах побеждает коалиция Берлускони

По предварительным данным экзит-полов, коалиция Берлускони набирает от 33 до 36% голосов. Как сообщает итальянская общественная телерадиокомпания Rai, согласно опросам, за входящую в коалицию "Вперед, Италия" и правопопулистскую "Лигу Севера" проголосовали по 13-16% избирателей, а за националистическую "Братья Италии" - 4-6 %.

На втором месте идеи "Движение 5 звезд".

По данным опросов за них проголосовали в среднем от 29,5 до 32,5% итальянцев. За ними с небольшим отрывом следует левоцентристская Демократическая партия Маттео Ренци. У них от 20,5 до 22,5% голосов.

О лидерстве правоцентристской коалиции свидетельствуют и данные других экзит-полов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 марта 2018 года в Италии прошли выборы в парламент страны. Вчера под вечер на многих избирательных участках образовались длинные очереди, процесс голосования замедляется вследствие путаницы из-за нового избирательного законодательства, выявления недействительных бюллетеней и повышенных мер безопасности.