В Белграде на выборах побеждает партия президента Сербии

Победители набирают 45% голосов. Вместе с тем сторонники бывшего мэра сербской столицы Драгана Джиласа оказались на втором месте. У них - 19% голосов.

Как сообщает Deutsche Welle, такие данные предварительных подсчетов сообщила Избирательная комиссия. При этом окончательные результаты будут известны уже в течение понедельника, 5 марта. Вместе с тем они не будут сильно отличаться от предварительных итогов.

В свою очередь Джилас уже назвал результаты голосования "не демократичными и не честными". В частности, по его словам, Вучич возглавлял список СПП, хотя конституция страны предписывает разделение должностей.

В то же время большинство оппозиционных партий уже признали поражение, хотя во время предвыборной кампании обвиняли Вучича в том, что он использовал государственные средства для поддержки своей партии и жаловались на недопуск их в СМИ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Италии на парламентских выборах лидирует правоцентристская коалиция бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони.