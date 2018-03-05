08:32 05.03.2018 | Политика | Новости
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В Белграде на выборах побеждает партия президента Сербии

На муниципальных выборах в сербском Белграде, которые прошли в воскресенье, 4 марта, побеждает Сербская прогрессивная партия под руководством президента страны Александра Вучича.

В Белграде на выборах побеждает партия президента Сербии

Победители набирают 45% голосов. Вместе с тем сторонники бывшего мэра сербской столицы Драгана Джиласа оказались на втором месте. У них - 19% голосов.

Как сообщает Deutsche Welle, такие данные предварительных подсчетов сообщила Избирательная комиссия. При этом окончательные результаты будут известны уже в течение понедельника, 5 марта. Вместе с тем они не будут сильно отличаться от предварительных итогов.

В свою очередь Джилас уже назвал результаты голосования "не демократичными и не честными". В частности, по его словам, Вучич возглавлял список СПП, хотя конституция страны предписывает разделение должностей.

В то же время большинство оппозиционных партий уже признали поражение, хотя во время предвыборной кампании обвиняли Вучича в том, что он использовал государственные средства для поддержки своей партии и жаловались на недопуск их в СМИ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Италии на парламентских выборах лидирует правоцентристская коалиция бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони.


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