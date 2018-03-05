Украинцы поддерживают европейскую и евроатлантическую интеграцию, - Порошенко

Как написал в понедельник утром, 5 марта, на своей страниче в социальнйо сети глава государства, сейчас он и его команда обсуждают предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО.

При этом Порошенко отметил, что идеи европейской и евроатлантической интеграции консолидирующие, имеют широкую поддержку в украинском обществе, о чем свидетельствуют социологические исследования.

Напомнм, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко настаивает на скорейшем назначении еде двух судей Конституционного суда по своей квоте. В пятницу, 2 марта, на специальном пленарном заседании Конституционного суда новоназначенные судьи КСУ Сергей Головатый и Василий Лемак приняли присягу.