10:15 05.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100187870:Polishuk

Украинцы поддерживают европейскую и евроатлантическую интеграцию, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен в необходимость закрепить в Конституции страны курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Украинцы поддерживают европейскую и евроатлантическую интеграцию, - Порошенко

Как написал в понедельник утром, 5 марта, на своей страниче в социальнйо сети глава государства, сейчас он и его команда обсуждают предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО.

При этом Порошенко отметил, что идеи европейской и евроатлантической интеграции консолидирующие, имеют широкую поддержку в украинском обществе, о чем свидетельствуют социологические исследования.

Напомнм, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко настаивает на скорейшем назначении еде двух судей Конституционного суда по своей квоте. В пятницу, 2 марта, на специальном пленарном заседании Конституционного суда новоназначенные судьи КСУ Сергей Головатый и Василий Лемак приняли присягу.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве автомобиль полиции протаранил эвакуатор – ФОТО Из-за непогоды в Украине обесточены пять населенных пунктов Макрон и Эрдоган заявили о необходимости перемирия в Восточной Гуте В США буря повалила посаженное еще Вашингтоном дерево - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив