Украина выполнила 80 процентов нацпрограммы сотрудничества с НАТО в 2017

Об этом она рассказала во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО в Одессе.

По словам вице-премьера, из всех 375 мероприятий, предусмотренных программой сотрудничества, на данный момент выполнено 307 или 81,9 процентов. Она также добавила, что сейчас 49 мероприятий выполняются.

Отмечается, что остальные 19 мероприятий не выполнены из-за отмены или переноса срока их выполнения на 2018 год. Предполагается, что главной причиной переориентации первоочередных потребностей в связи с проведением антитеррористической операции на Донбассе.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что программа на 2018 год содержит 444 мероприятия и уже в ближайшее время начнется подготовка программы на 2019 год.

Также в ближайшие дни, начнется подготовка ГНП на 2019 год, совместив эту работу с подготовкой государственного бюджета на 2019 год. Задачей для правительства остается, строительство "дорожной карты" подготовки к членству в НАТО.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вступил в силу закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", который был принят еще в октябре прошлого года.