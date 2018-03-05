12:41 05.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Швеция поможет Украине в миротворческой миссии на Донбассе

Глава минобороны Швеции Петер Хультквист заявил, что правительство страны готово поддержать развертывание миротворческой миссии на Донбассе.

Швеция поможет Украине в миротворческой миссии на Донбассе

Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Украины в Киеве.

По словам Хультквиста, после принятия решения Совета безопасности ООН относительно развертывания миротворческой миссии в Украине, Швеция будет рассматривать возможность принять участие в такой миссии.

В таком случае, принятие этого решения будет иметь влияние на ситуацию и стабильность Балтии, Финляндии и Швеции.

Он также добавил, что развертывание миротворческой миссии в Украине будет тяжелым процессом. Такая миссия должна быть создана в соответствии всех правил и международных обязательств.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представители Организации Объединенных Наций утверждают, что для разрешения конфликта на Донбассе требуется 20 тыс "голубых шлемов".


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