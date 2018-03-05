Штайнмайер официально выдвинул Ангелу Меркель на пост канцлера

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Как отмечается, выборы главы немецкого правительства пройдут в бундестаге уже 14 марта. По этому поводу, действующий президент Германии предложил выбрать Ангелу Меркель федеральным канцлером.

Известно, что Меркель находится на посту федерального канцлера Германии с 2005 года. Так, во время заседания президиума Христианско-демократического союза (ХДС) 5 марта она выразила надежду, что будет переизбрана на пост главы правительства.

Ранее 4 марта Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) дала согласие на формирование правящей коалиции совместно с альянсом ХДС и Христианско-социалистического союза (ХСС) во главе с Ангелой Меркель. Таким образом, коалиционное правительство должно быть сформировано в марте-апреле 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп раскритиковали слова президента России Владимира Путина о наличии в арсенале его страны "новейшей модели" ядерного оружия.