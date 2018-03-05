16:34 05.03.2018 | Политика | Новости
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Штайнмайер официально выдвинул Ангелу Меркель на пост канцлера

Глава государства Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках официальной процедуры предложил бундестагу кандидатуру Ангелы Меркель на пост федерального канцлера.

Штайнмайер официально выдвинул Ангелу Меркель на пост канцлера

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Как отмечается, выборы главы немецкого правительства пройдут в бундестаге уже 14 марта. По этому поводу, действующий президент Германии предложил выбрать Ангелу Меркель федеральным канцлером.

Известно, что Меркель находится на посту федерального канцлера Германии с 2005 года. Так, во время заседания президиума Христианско-демократического союза (ХДС) 5 марта она выразила надежду, что будет переизбрана на пост главы правительства.

Ранее 4 марта Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) дала согласие на формирование правящей коалиции совместно с альянсом ХДС и Христианско-социалистического союза (ХСС) во главе с Ангелой Меркель. Таким образом, коалиционное правительство должно быть сформировано в марте-апреле 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп раскритиковали слова президента России Владимира Путина о наличии в арсенале его страны "новейшей модели" ядерного оружия.


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