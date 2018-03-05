Порошенко подписал закон, предусматривающий ответственности за доведение до самоубийства

Как сказано на сайте Верховной Рады, законопроектом предлагается внести изменения в УК Украины, в частности, ввести наказание за доведение лица до попытки самоубийства. При этом, согласно закону, доведение лица до самоубийства или к попытке самоубийства является следствием жестокого с ней обращение, шантажа, принуждения к противоправным действиям, систематического унижения его человеческого достоинства, подстрекательство, в том числе подкуп, обман, а также содействие совершению самоубийства и наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок, - говорится в законопроекте.

Вместе с тем в пояснительной записке сказано также, что законопроект разработан с целью установления уголовной ответственности за любое содействие лицу в совершении им самоубийства или попытки самоубийства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 февраля 2018 года Верховная Рада Украины ввела уголовную ответственность за доведение к самоубийству. За соответствующий законопроект проголосовали 229 народных депутатов.