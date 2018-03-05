05:00 05.03.2018 | Политика | Новости
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Переизбрание Меркель канцлером ФРГ состоится 14 марта

Голосование за переизбрание Ангелы Меркель на пост канцлера Германии запланировано на 14 марта 2018 года.

Переизбрание Меркель канцлером ФРГ состоится 14 марта

Об этом в воскресенье, 4 марта, заявил председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союза в Бундестаге Фолькер Каудер.

По его словам, этот вопрос уже обсуждался с лидером фракции социал-демократов в Бундестаге Андреа Налес.

Мы согласились, что это должно быть 14 марта, - сказал Каудер, добавив, что новая коалиция будет успешно работать.

В свою очередь Налес указала на "много важных проектов для людей в Германии", которые прописаны в коалиционном соглашении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, большинство членов Социал-демократической партии Германии согласились на создание их политической силой так называемой "большой коалиции" с консервативным блоком ХДС/ХСС.


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