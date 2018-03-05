Переизбрание Меркель канцлером ФРГ состоится 14 марта

Об этом в воскресенье, 4 марта, заявил председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союза в Бундестаге Фолькер Каудер.

По его словам, этот вопрос уже обсуждался с лидером фракции социал-демократов в Бундестаге Андреа Налес.

Мы согласились, что это должно быть 14 марта, - сказал Каудер, добавив, что новая коалиция будет успешно работать.

В свою очередь Налес указала на "много важных проектов для людей в Германии", которые прописаны в коалиционном соглашении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, большинство членов Социал-демократической партии Германии согласились на создание их политической силой так называемой "большой коалиции" с консервативным блоком ХДС/ХСС.