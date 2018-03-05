Макрон и Эрдоган заявили о необходимости перемирия в Восточной Гуте

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что во время разговора стороны обсудили гуманитарную ситуацию в блокированном пригороде Дамаска - Восточной Гуте и подчеркнули важность незамедлительного введения гуманитарного перемирия в свете резолюции Совета безопасности ООН.

Также между Эрдоганом и Макроном была договоренность о активизации дипломатических усилий для доставки гуманитарной помощи населению Сирии.

В свою очередь турецкий лидер привлек внимание к запланированной на апрель трехсторонней встрече президентов Турции, России и Ирана. Относительно операции в сирийском Африне, Эрдоган подчеркнул, что она направлена на устранение угроз национальной безопасности Турции и защиту мирных жителей Сирии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Сирии силы президента Сирии Башара Асада возобновили наступление на город. Правительственным войскам Ассада удалось продвинуться на несколько кварталов вглубь города, сейчас военные контролируют 10 процентов Востоной Гуты.