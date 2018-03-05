09:21 05.03.2018 | Политика | Новости
100187867:nastya

Макрон и Эрдоган заявили о необходимости перемирия в Восточной Гуте

Президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии и заявили о необходимости перемирия в Восточной Гуте.

Макрон и Эрдоган заявили о необходимости перемирия в Восточной Гуте

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что во время разговора стороны обсудили гуманитарную ситуацию в блокированном пригороде Дамаска - Восточной Гуте и подчеркнули важность незамедлительного введения гуманитарного перемирия в свете резолюции Совета безопасности ООН.

Также между Эрдоганом и Макроном была договоренность о активизации дипломатических усилий для доставки гуманитарной помощи населению Сирии.

В свою очередь турецкий лидер привлек внимание к запланированной на апрель трехсторонней встрече президентов Турции, России и Ирана. Относительно операции в сирийском Африне, Эрдоган подчеркнул, что она направлена на устранение угроз национальной безопасности Турции и защиту мирных жителей Сирии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Сирии силы президента Сирии Башара Асада возобновили наступление на город. Правительственным войскам Ассада удалось продвинуться на несколько кварталов вглубь города, сейчас военные контролируют 10 процентов Востоной Гуты.


Поделиться
Читайте также:
 
В США буря повалила посаженное еще Вашингтоном дерево - ФОТО В Киеве неизвестные украли бронзовый бюст Леси Украинки - ФОТО На столичном Крещатике произошла авария - ФОТО В аэропорту "Киев" задержали опасного убийцу
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив