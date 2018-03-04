В Италии начались парламентские выборы

Избирательные участки открылись в 7:00 по Киеву и будут работать до 23:00. Люди стали стягиваться к урнам ближе к 7:15.

Политологи называют вероятным победителем Сильвио Берлускони и его партии, который и будет формировать парламентское большинство. Экс-главу государства также поддерживают правопопулистская "Лига Севера" и националисты "Братья Италии". Обе силы являются евроскептиками, не поддерживающими миграционную политику Евросоюза.

Однако большинство коалиции в случае победы все равно будут занимать приверженцы ЕС от партии "Вперед Италия". Политсила Берлускони может набрать от 35 до 39 процентов голосов электората, но сам политик занимать государственные должности не может из-за своей судимости.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Италию сотрясают массовые акции протестов в преддверии парламентских выборов.