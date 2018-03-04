09:52 04.03.2018 | Политика | Новости
100187807:roman

В Италии начались парламентские выборы

По всей Италии сегодня проходят внеочередные выборы в парламент. Об этом передает DW.

В Италии начались парламентские выборы

Избирательные участки открылись в 7:00 по Киеву и будут работать до 23:00. Люди стали стягиваться к урнам ближе к 7:15. 

Политологи называют вероятным победителем Сильвио Берлускони и его партии, который и будет формировать парламентское большинство. Экс-главу государства также поддерживают правопопулистская "Лига Севера" и националисты "Братья Италии". Обе силы являются евроскептиками, не поддерживающими миграционную политику Евросоюза.

Однако большинство коалиции в случае победы все равно будут занимать приверженцы ЕС от партии "Вперед Италия". Политсила Берлускони может набрать от 35 до 39 процентов голосов электората, но сам политик занимать государственные должности не может из-за своей судимости.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Италию сотрясают массовые акции протестов в преддверии парламентских выборов.


Поделиться
Читайте также:
 
В столице произошла кровавая стрельба На востоке Украины неспокойно: боевики опять обстреляли позиции украинских военных Все учебные заведения Украины начнут свою работу пятого марта - ВИДЕО ЕС предоставит Украине финансовую помощь для продолжения реформы госучереждений
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив