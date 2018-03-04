В Германии социал-демократы одобрили формирование коалиции с блоком Меркель

Соответствующие результаты голосования были объявлены в штаб-квартире партии в Берлине. Как сообщает Deutsche Welle, в начале февраля руководство блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза и СДПГ согласовали текст коалиционного договора. Вместе с тем лидеры социал-демократов выдвинули свое условие, согласно которому соглашение может быть подписано, только если его одобрят рядовые члены партии.

В голосовании приняли участие более 450 тысяч членов СДПГ. Оно началось 20 февраля и завершилось 2 марта. Бюллетени обрабатывали всю ночь и сейчас уже можно говорить, что коалиционное соглашение будет подписано, а Бундестаг снова выберет канцлером Германии Ангелу Меркель.

Напомним, 26 февраля партия Меркель согласилась на коалиционный договор с социал-демократами. Всего за подписание договора о создании правительства с СДПГ проголосовали 975 присутствующих на съезде членов ХДС, против выступили только 27 человек.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня в штаб-квартире Социал-демократической партии Германии начался процесс подсчета голосов о дальнейшем сотрудничестве с коалицией под руководство Ангелы Меркель.