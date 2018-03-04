Порошенко и Макрон поприветствовали создание правительственной коалиции в Германии

В воскресенье, 4 марта, глава украинского государства написал в своем Twitter на немецком и украинском языках, что согласованное коалиционное соглашение является "указателем для продолжения политической поддержки Украины и завершения российской агрессии".

Вместе с тем президент Франции Эммануэль Макрон считает результаты голосования немецких социал-демократов, которые поддержали создание "большой коалиции" с консерваторами в ФРГ, "хорошей новостью для Европы". Он позвонил канцлеру Германии Ангеле Меркель и исполняющему обязанности председателя СДПГ Олафу Шольцу и поздравил их.

Как сообщает пресс-службы Елисейского дворца, Макрон надеется уже в ближайшие недели начать сотрудничество с новым немецким правительством.

Одобрительно отреагировал на создание коалиции и председатель фракции консервативной Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер. По его мнению, это "хорошо", что немецкие социал-демократы высказались за "ответственность за страну и Европу".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Германии СДПГ проголосовала за создание коалиции. Соответствующие результаты голосования были объявлены в штаб-квартире партии в Берлине утром 4 марта 2018 года.