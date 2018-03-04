12:33 04.03.2018 | Политика | Новости
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Немецкая СДПГ проводит подсчет голосов за сотрудничество с коалицией Меркель

В штаб-квартире Социал-демократической партии Германии начался процесс подсчета голосов о дальнейшем сотрудничестве с коалицией под руководство Ангелы Меркель.

Немецкая СДПГ проводит подсчет голосов за сотрудничество с коалицией Меркель

Об этом передает DW.

Так, свой голос в поддержку коалиционного союза или же ухода в оппозицию могли отдать 464 тыс членов СДПГ. С главном партийном офисе расположились специальные автомоты, которые могут открывать анонимные конверты членов партии в количестве 20 тыс штук в час. 

По офису распространяются слухи, что скорее всего большинство отдало свои голоса "за" создание объединенной коалиции "Ямайка" вместе с партией "зеленых" и ХДС-ХСС. Однако, если в голосовательных урнах будет больше писем с пометкой "нет", тогда президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером будет решаться вопрос о проведении досрочных выборов.

Напомним, что после осенних выборов Меркель так и не удается создать коалиция для работы в парламенте, так как у членов СДПГ есть много возражений к ее миграционной политике и приему беженцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Меркель обнародовала список министров коалиционного правительства.


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