Немецкая СДПГ проводит подсчет голосов за сотрудничество с коалицией Меркель

Об этом передает DW.

Так, свой голос в поддержку коалиционного союза или же ухода в оппозицию могли отдать 464 тыс членов СДПГ. С главном партийном офисе расположились специальные автомоты, которые могут открывать анонимные конверты членов партии в количестве 20 тыс штук в час.

По офису распространяются слухи, что скорее всего большинство отдало свои голоса "за" создание объединенной коалиции "Ямайка" вместе с партией "зеленых" и ХДС-ХСС. Однако, если в голосовательных урнах будет больше писем с пометкой "нет", тогда президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером будет решаться вопрос о проведении досрочных выборов.

Напомним, что после осенних выборов Меркель так и не удается создать коалиция для работы в парламенте, так как у членов СДПГ есть много возражений к ее миграционной политике и приему беженцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Меркель обнародовала список министров коалиционного правительства.