ЕС предоставит Украине финансовую помощь для продолжения реформы госучереждений

Сообщается, что основная часть суммы пойдет на продолжение программы децентрализации и реформирование секторальной бюджетной поддержки.

Еврокомиссары отметили значительный прогресс в выполнении Украиной дорожной дороги по имплементации Соглашения об ассоциации, реформы государственного управления, децентрализации, инфраструктуры, сельского хозяйства.

Чиновники недовольны реализацией Киевом стратегии по развитию альтернативных источников энергии и Энергетической общегосударственной стратегии Украины.

На 2018 год запланирована реализация следующих проектов:

- "Правление и верховенство права" (66 проектов с бюджетом 334,5 млн євро);

- "Местное самоуправление, социальные услуги и сельское хозяйство", где реализуется 97 проектов с общим бюджетом 319,6 млн евро;

- "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда", где реализуется 72 проекта с общим бюджетом 288,5 млн евро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что его ведомство значительно увеличило материальную помощь регионам.