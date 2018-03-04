08:00 04.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕС предоставит Украине финансовую помощь для продолжения реформы госучереждений

 Еврокомиссия предусмотрела выделение для Украины 32 млн евро для реформы в государственном апарате. Об этом передает Минэкономразвития.

ЕС предоставит Украине финансовую помощь для продолжения реформы госучереждений

Сообщается, что основная часть суммы пойдет на продолжение программы децентрализации и реформирование секторальной бюджетной поддержки. 

Еврокомиссары отметили значительный прогресс в выполнении Украиной дорожной дороги по имплементации Соглашения об ассоциации, реформы государственного управления, децентрализации, инфраструктуры, сельского хозяйства.

Чиновники недовольны реализацией Киевом стратегии по развитию альтернативных источников энергии и Энергетической общегосударственной стратегии Украины.

На 2018 год запланирована реализация следующих проектов:

- "Правление и верховенство права" (66 проектов с бюджетом 334,5 млн євро);

- "Местное самоуправление, социальные услуги и сельское хозяйство", где реализуется 97 проектов с общим бюджетом 319,6 млн евро;

- "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда", где реализуется 72 проекта с общим бюджетом 288,5 млн евро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что его ведомство значительно увеличило материальную помощь регионам.


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