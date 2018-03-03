"Вышеградская четверка" рассматривает перспективы расширения ЕС

Представители Польши, Чехии, Словакии и Венгрии обеспокоены процессом выхода из состава Евросоюза Великобритании, а потому настоятельно будут делать все возможное, чтобы в кротчайшие сроки пополнить ряды ЕС.

Руководители парламентов стран Вышеградской группы считают, что ближайшими кандидатами на вступление в ЕС могут стать Западные Балканы, Молдова, Грузия и Украина. Отдельно главы парламентов обсудили вопрос об увеличении влияния роли национальных государств при формировании европейского законодательства.

Страны договорились продолжать развитие инфраструктурных программ, в частности, построить скоростную железную дорогу и автостраду между Польшей и Венгрией, создать автострады между четырьмя столицами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Кабинет министров Украины и Рада одобрили Дорожную карту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.