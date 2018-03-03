Вашингтон продлил санкционные ограничения в отношении Венесуэлы

Американский президент не видит значительного прогресса и улучшения в отношениях двух государств. Венесуэла продолжает представлять угрозу национальной безопасности США, а Каракас отказывается идти на диалог с Вашингтоном.

США обвиняют Венесуэлу в злоупотреблении данными ей собственным народом полномочиями для репрессий в отношении ее же граждан, давления на СМИ и нарушения прав и свобод человека. В стране не прекращаются коррупционные поборы, а чиновники намеренно продолжают подрывать демократический избирательный процесс с целью сохранения режима Николаса Мадуро.

Список санкций увеличился именами министра культуры, членов Национального избирательного совета и посла Венесуэлы в Италии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Национальном избирательном совете Венесуэлы приняли решение перенести президентские выборы на 20 мая.