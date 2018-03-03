США просят Россию отказаться от "риторики силы" в отношении Украины

В официальном уведомлении говорится, что ни одна страна мира не должна использовать газ для давления на иностранное государство по собственным политическим мотивам. Есть определенные соглашения, которая каждая из сторон обязана выполнять, иначе существеют риски подрыва суверенитета одного из государств.

"Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа", - отмечает Науерт.

Напомним, что ОАО "Газпром" заявил о том, что полностью разрывает все контракты с Украиной на поставку и транзит газа. Стокгольмский арбитражный суд обязал выплатить "Нафтогазу" 4,5 млрд долларов. Соглашения больше не действуют не только на поставку газа украинским потребителям, но и в ЕС. Оба этих контракта должны были действовать до конца 2019 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Москве на этот раз не удастся уклониться от выполнения судебных обязательств .