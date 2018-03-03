13:14 03.03.2018 | Политика | Новости
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Я не позволю Москве вести агрессивную риторику с НАТО, - Столтенберг

Глава НАТО Йенс Столтенберг жестко раскритиковал слова российского президента Владимира Путина о наличии в его арсенале новых моделей ядерного оружия. Об этом передает Reuters.

Я не позволю Москве вести агрессивную риторику с НАТО, - Столтенберг

По словам представителя НАТО Оану Лунгеску, российские заявления напрямую могут грозить безопасности странам-членам Альянса, подобная риторика не просто неприемлема в современном мире, но и непродуктивна, опасна для всей европейской цивилизации.

Аннексия Российской Федерацией Крыма показала членам НАТО, что оборонительные рубежи блока необходимо расширять, а милитарные силы в Балтии и Польше стоит увеличить. Руководство НАТО еще раз напоминает России, что ее система обороны от баллистических ракет никак не направлена напрямую против безопасности РФ, а наоборот, модули работаю и за пределами Альянса.

"Мы не хотим новой холодной войны или новой гонки вооружений", - отмечает Столтенберг.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Меркель и Трамп обеспокоены угрозами Путина о " новом поколении ядерного оружия".


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