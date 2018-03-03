10:32 03.03.2018 | Политика | Новости
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Я являюсь легитимным главой каталонского правительства, - Пучдемон

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон готов возглавить Женералитет находясь за пределами страны. Об этом передает The Guardian. 

Я являюсь легитимным главой каталонского правительства, - Пучдемон

Отставной глава каталонского парламента утверждает, что он и его приближенные министры готовы работать на благо испанского народа и жителей Каталонии, никто из них не самоустранялся. На данный момент Пучдемон не может вернуться в Каталонии и осуществлять свою деятельность из-за вероятного давления полиции.

Пучдемон еще раз подчеркнул свою легитимность, которая была подтверждена на парламентских выборов, где большинство голосов досталось сепаратистским партиям, а не пропрезидентским. Он считает, что в новом парламентском совете должны быть представлены все слои гражданского общества Каталонии.

Напомним, что Пучдемону грозит арест по возможным обвинениям в мятеже и злоупотреблении государственными полномочиями с целью нанесения вреда испанскому суверенитету.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Конституционный суд Испании не разрешил экс-главе Каталонии вновь занять этот пост будучи в Брюсселе.


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