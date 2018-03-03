Депутаты предлагают провозгласить 2019 год - Годом единства и соборности украинской нации

Об этом передает официальный сайт украинского парламента.

В парламенте уже зарегистрирован соответствующий проект Постановления № 8088. Также народные избранники будут обращаться в монетный двор Национального банка страны с просьбой отчеканить памятную монету "Соборная Украина", а ПАО "Укрпочта" напечатать тематические почтовые марки.

Эстафета в честь Дня Соборности Украины будет проведена 22 февраля 2019 года. Забег начнется в городе Белая Церковь и закончится на Софийской площади с участием представителей всех областей Украины, Автономной Республики Крым, разных городов и населенных пунктах страны. Участие в забеге смогут принять все желающие.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине отметили 100-летие легендарной битвы под Крутами.