10:58 02.03.2018 | Политика | Новости
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В Армении избрали нового главу государства

Парламент Армении избрал в пятницу, 2 марта, нового четвертым по счету президентом страны кандидата от правящей Республиканской партии Армена Саркисяна. Об этом сообщает на сайте правительства страны.

В Армении избрали нового главу государства

Отмечается, что в голосовании участвовал 101 депутат. Положительно за нового главу государства отреагировали 90 парламентариев, 10 – против. Один бюллетень был признан недействительным.

Новый лидер страны сменит на посту президента Сержа Саргсяна.

Добавим, Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване.  В 1996-1997 годах был премьер-министром Армении. С 2013 года занимает должность посла Армении в Великобритании. Был также послом в ЕС, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане. В 1995-96 годах возглавлял миссию Армении в ЕС.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Национальном избирательном совете Венесуэлы приняли решение перенести президентские выборы на 20 мая.


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