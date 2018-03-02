08:32 02.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина закупит у США 210 ракет Javelin

Украина приобретет у Соединенных Штатов Америки 210 противотанковых ракет "Javelin" .

Украина закупит у США 210 ракет Javelin

Правительство страны также закупит соответствующие переносные пусковые комплексы стоимостью в 47 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу утром, 2 марта, на сайте агентства по вопросам сотрудничества по обороне и безопасности.

Согласно сообщению, Конгресс США должен согласовать продажу. Вместе с тем правительство Украины сообщает, что в пакет закупки также входит подготовка к использованию техники, техническая помощь со стороны правительства США и военного подрядчика, транспортировки, обучение и другие связанные логистические элементы и программная поддержка.

Однако в сообщении напоминается, что решение о продаже оружия требуется подтверждения законом и не означает, что продажа уже состоялась.

Эта предложенная продажа станет вкладом во внешнюю политику и национальную безопасность США, поскольку будет способствовать улучшению безопасности Украины, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты Америки уже начали подготовку к передаче Вооруженным силам Украины американских противотанковых ракетных комплексов " Javelin".


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