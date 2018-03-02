Украина и Венгрия ведут диалог по украинскому закону об образовании

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Как заверил украинский чиновник, сейчас между Киевом и Будапештом происходит конструктивный диалог по новому ЗУ "Об образовании". Кроме того, есть огромное желание создать все благоприятные условия для самореализации венгерской общины на территории Украины. Однако, не для кого не секрет, что без знания украинского языка - это будет сделать очень сложно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет Министров Украины в четверг, 15 февраля, внес на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в пункт из раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона об образовании по уточнению некоторых положений.