Путина за все 4 года видел несколько раз, - Янукович

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Москве.

Согласно словам экс-президента Украины, с главой Кремля за 4 года он виделся считанные разы. Однако, Янукович признался, что очень часто контактирует с его аппаратом.

"С Путиным у меня в этом плане ситуация непростая. Нет необходимости, а во-вторых он очень занят...Если мы выйдем на какие-то решения, надеюсь, что такая встеча состоится, если будет в этом необходимость", - добавил он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", экс-глава украинского государств Виктор Янукович сейчас находится на территории Российской Федерации, потому что получил от противника временное убежище.

Как утверждает юрист, его подзащитному предоставлен статус временного убежища. Такой приют выдается временно в связи с необходимостью временного пребывания в Российской Федерации, объяснил Сердюк.