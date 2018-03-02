17:37 02.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал закон о приватизации госимущества

Глава украинского государства Петр Порошенко подписал законопроект №7066 "О приватизации государственного имущества". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

Порошенко подписал закон о приватизации госимущества

Благодаря соответствующему документу, РФ не имеет права участвовать в приватизации украинских предприятий, сообщил Цеголко.

Отметим, что совмем недавно украинский парламент принял закон, который предусматривает новые правила проведения приватизации коммунальных и государственных предприятий. Поддержали такое решение 266 народных депутатов.

В частности, речь идет о делении на большую и малую приватизацию (со стоимостью активов более и менее 250 млн грн соответственно).

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в январе-августе Фонд государственного имущества перечислил в государственный бюджет около 15,3 млн гривен от  приватизации госимущества. К слову, продан пакет акций "Укрхудожпрома", Белоцерковского завода резиновых технических изделий (с 244 попытки), Объединенная инжиниринговая компания.


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