Порошенко подписал закон о приватизации госимущества

Благодаря соответствующему документу, РФ не имеет права участвовать в приватизации украинских предприятий, сообщил Цеголко.

Отметим, что совмем недавно украинский парламент принял закон, который предусматривает новые правила проведения приватизации коммунальных и государственных предприятий. Поддержали такое решение 266 народных депутатов.

В частности, речь идет о делении на большую и малую приватизацию (со стоимостью активов более и менее 250 млн грн соответственно).

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в январе-августе Фонд государственного имущества перечислил в государственный бюджет около 15,3 млн гривен от приватизации госимущества. К слову, продан пакет акций "Укрхудожпрома", Белоцерковского завода резиновых технических изделий (с 244 попытки), Объединенная инжиниринговая компания.