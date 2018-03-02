Нацсовет реформ одобрил законопроект о валюте

Об этом сообщила пресс-служба главы государсва.

По словам Порошенко, соответствующий документ предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины капитала. Кроме того, ликвидируется такая мера воздействия, как приостановление внешнеэкономической деятельности.

Также лидер страны подчеркнул, что новый законопроект является очень важным для бизнеса, а также стимулирует развитие экономики. Он также сообщил, что отменено постановление КМУ "О системе валютного регулирования и валютного контроля", датированное 1992 годом.

Напоследок Петр Порошенко напомнил, что в Украине сегодня более 10 тыс. предприятий-субъектов внешнеэкономической деятельности, которые ежегодно проводят 2,5 тыс. операций в год.

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