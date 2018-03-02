Крымские татары будут бойкотировать президентские выборы в Крыму

Татарский народ не даст российским оккупационным властям устроить зрелищный театр абсурда на полуострове, который продолжается уже четвертый год.

В официальном уведомлении конгресса говорится, что российские войска провели насильственную аннексию Крыма вопреки всем международным договорам о безопасности. Потому и будущие выборы точно также будут является незаконными, противоправными и аморальными.

Крымскотатрский народ уже достаточно настрадался от российской власти, которая ежедневно занимается репрессиями по "наводке" агентов спецслужб. С начала оккупации более 80 человек были убиты или пропали без вести. Количество тех, кто был отправлен за решетку по политическим соображением намеренно не сообщается.

"Наш народ даст достойный ответ оккупантам", - говорится в заключении уведомления.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Верховная Рада призывает международное сообщество не признавать легитимность выборов президента России в случае их проведения в Автономной Республике Крым.