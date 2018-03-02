22:54 02.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Крымские татары будут бойкотировать президентские выборы в Крыму

Всемирный конгресс крымских татар принял решение провести массовый бойкот выборов президента России на территории временно оккупированного Крыма. Об этом передает QHA.

Крымские татары будут бойкотировать президентские выборы в Крыму

Татарский народ не даст российским оккупационным властям устроить зрелищный театр абсурда на полуострове, который продолжается уже четвертый год. 

В официальном уведомлении конгресса говорится, что российские войска провели насильственную аннексию Крыма вопреки всем международным договорам о безопасности. Потому и будущие выборы точно также будут является незаконными, противоправными и аморальными.

Крымскотатрский народ уже достаточно настрадался от российской власти, которая ежедневно занимается репрессиями по "наводке" агентов спецслужб. С начала оккупации более 80 человек были убиты или пропали без вести. Количество тех, кто был отправлен за решетку по политическим соображением намеренно не сообщается.

"Наш народ даст достойный ответ оккупантам", - говорится в заключении уведомления.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Верховная Рада призывает международное сообщество не признавать легитимность выборов президента России в случае их проведения в Автономной Республике Крым.


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