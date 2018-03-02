Климкин в пятницу посетит Львов и осуществит визит в Польшу

Затем в субботу от совершит рабочий визит в Польшу. Как сообщает пресс-служба МИДа, программой пребывания министра в регионе предусматриваются встречи с руководством Львовской области.

Он также планирует выступить перед преподавателями и студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В ведомстве также отметили, что на Львовщине Климкин примет участие в возложении цветов к захоронениям Героев Небесной сотни и участников АТО на Лычаковском кладбище, а также к мемориалу воинам Украинской Галицкой армии и польских военных захоронений.

3 марта состоится рабочий визит министра в Республику Польша. Там он примет участия в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в села Павлокома в марте 1945 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Министерства иностранных дел утверждает, что на данный момент в Польше пребывает более одного миллиона украинцев. По его словам, подобный уровень трудовой миграции является нормальным для большинства развитых стран, так как это не только обеспечивает страну-реципиента притоком иностранной валюты, но и помогает стабилизировать рынок рабочей силы в принимающей стране.