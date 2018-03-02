Беглый президент Украины живет в России на правах временного убежища

Соответствующее заявление сделал его адвокат Виталий Сердюк после пресс-конференции Януковича в Москве.

Как утверждает юрист, его подзащитному предоставлен статус временного убежища. Такой приют выдается временно в связи с необходимостью временного пребывания в Российской Федерации, объяснил Сердюк.

При этом адвокат заявил, что Виктор Федорович не получал российского гражданства и по-прежнему является гражданином Украины. Кроме того, этот вопрос никогда не поднимался и не обсуждался.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Виктор Федорович собирается предоставить свежые доказательства причастности нынешних властей к расстрелам активистов на Майдане.