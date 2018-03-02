В Венесуэле вновь перенесли президентские выборы

Отмечается, что регистрация избирателей продлится до 10 марта, передает агентство EFE.

Изначально планировалось, что выборы состоятся 22 апреля, однако позже власти высказались за перенос голосования на конец мая. Предполагается, что это позволит провести одновременно с ними и выборы в местные органы власти.

Основными претендентами на победу в борьбе за пост главы государства считаются действующий президент Николас Мадуро и представляющий оппозицию бывший губернатор Энри Фалькон. При этом многие оппозиционеры отказываются участвовать в выборах, считая, что голосование не будет честным.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести запрет на импорт нефти из Венесуэлы путем санкций в отношении венесуэльской государственной компании PDVSA.