Закон об Антикоррупционном суде должен быть принят до конца текущей сессии Рады, - Порошенко

Об этом он заявил во время пресс-конференции "Вызовы - 2018".

По словам главы государства, если правительство примет этот законопроект, это бы открыло путь к максимально широкому обсуждению этого документа и окончательному. Президент надеется принятию закона на этой сессии уже через несколько недель.

Как известно, вчера парламент включил в повестку дня закон об антикоррупционном суде, а сегодня, комитет рассмотрел законопроект и рекомендовал его к принятию в первом чтении.

При этом президент подчеркнул, что дискуссия по этому вопросу не должна выходить за рамки Конституции украинского законодательства, также должны быть учтены рекомендации Венецианской комиссии.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Профильный комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде закон об Антикоррупционном суд за основу. При этом он отметил, что теперь депутаты, как и планировали, смогут уже в четверг начать рассмотрение законопроекту.