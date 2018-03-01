02:00 01.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Закон об Антикоррупционном суде должен быть принят до конца текущей сессии Рады, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада должна принять законопроект об Антикоррупционном суде до конца текущей сессии.

Закон об Антикоррупционном суде должен быть принят до конца текущей сессии Рады, - Порошенко

Об этом он заявил во время пресс-конференции "Вызовы - 2018".

По словам главы государства, если правительство примет этот законопроект, это бы открыло путь к максимально широкому обсуждению этого документа и окончательному. Президент надеется принятию закона на этой сессии уже через несколько недель.

Как известно, вчера парламент включил в повестку дня закон об антикоррупционном суде, а сегодня, комитет рассмотрел законопроект и рекомендовал его к принятию в первом чтении.

При этом президент подчеркнул, что дискуссия по этому вопросу не должна выходить за рамки Конституции украинского законодательства, также должны быть учтены рекомендации Венецианской комиссии.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Профильный комитет  принял решение рекомендовать Верховной Раде закон об Антикоррупционном суд за основу. При этом он отметил, что теперь депутаты, как и планировали, смогут уже в четверг начать рассмотрение законопроекту.


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