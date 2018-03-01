18:56 01.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ВРУ поддержала закон об усилении защиты авторского права

Украинские депутаты приняли закон об усилении ответственности организаций коллективного управления. Об этом передает 

ВРУ поддержала закон об усилении защиты авторского права

Отныне система передачи авторских прав в Украине будет работать прозрачнее и эффективнее. К скорому принятию такого решения парламентариев "подтолкнул" Офис торгового представителя США, который выделял средства для усовершенствования в организации управления ведомствами коллективного управления, однако заметных успехов замечено не было.

Тогда руководство организации предоставило Украине 120-ть дней для принятия закона "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав". В случае, если решение не было бы принято, тогда украинские предприниматели лишились бы возможности ввозить свои товары в США без налогового сбора.

Теперь ОКУ придется постоянно отчитываться об использовании интеллектуального товара того или иного автора. ОКУ будут обязывать выплачивать определенную сумму или вознаграждение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Верховная Рада приняла документ о внесении изменений в законы "О поддержке олимпийского, паралимпийского движения и спорта высших достижений в Украине" и "О физической культуре и спорте".  


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