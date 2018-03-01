ВРУ поддержала закон об усилении защиты авторского права

Отныне система передачи авторских прав в Украине будет работать прозрачнее и эффективнее. К скорому принятию такого решения парламентариев "подтолкнул" Офис торгового представителя США, который выделял средства для усовершенствования в организации управления ведомствами коллективного управления, однако заметных успехов замечено не было.

Тогда руководство организации предоставило Украине 120-ть дней для принятия закона "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав". В случае, если решение не было бы принято, тогда украинские предприниматели лишились бы возможности ввозить свои товары в США без налогового сбора.

Теперь ОКУ придется постоянно отчитываться об использовании интеллектуального товара того или иного автора. ОКУ будут обязывать выплачивать определенную сумму или вознаграждение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Верховная Рада приняла документ о внесении изменений в законы "О поддержке олимпийского, паралимпийского движения и спорта высших достижений в Украине" и "О физической культуре и спорте".