В США вновь заработала группа наблюдателей НАТО

Отмечается, что инициаторами данного решения являются демократ Джин Шахин и республиканец Том Тиллис.

Как утверждает Шахина, сейчас очень важно сотрудничество Соединенных Штатов с НАТО, для постоянного реагирования на меняющиеся угрозы западным демократиям, а именно Кремля.

Наблюдательная группа НАТО, которая уже создавалась Сенатом около десяти лет назад, будет отвечать за усиление нынешних контактов альянса с Конгрессом, добавила Шахина.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Брюсселе выступила с официальным предложением разместить штаб-квартиру этого управления в Германии.Германия является идеальным кандидатом для размещения нового управления НАТО.