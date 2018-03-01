08:22 01.03.2018 | Политика | Новости
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В США вновь заработала группа наблюдателей НАТО

Двухпартийная группа сенаторов США возобновила работу группы наблюдателей НАТО, направленную на укрепление связей Конгресса с Североатлантическим альянсом. Об этом сообщает Радио Свобода.

В США вновь заработала группа наблюдателей НАТО

Отмечается, что инициаторами данного решения являются демократ Джин Шахин и республиканец Том Тиллис.

Как утверждает Шахина, сейчас очень важно сотрудничество Соединенных Штатов с НАТО, для постоянного реагирования на меняющиеся угрозы западным демократиям, а именно Кремля.

Наблюдательная группа НАТО, которая уже создавалась Сенатом около десяти лет назад, будет отвечать за усиление нынешних контактов альянса с Конгрессом, добавила Шахина.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Брюсселе выступила с официальным предложением разместить штаб-квартиру этого управления в Германии.Германия является идеальным кандидатом для размещения нового управления НАТО.


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