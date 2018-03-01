Украина получит финансовую помощь от Финляндии

Встреча двух министров иностранных дел состоится 5-6 марта. Основная часть экономической помощи будет направлена на реализацию Украиной проектов энергоэффективности и разработки альтернативных источников энергии.

Сумма в 15 млн евро будет распределена между четырьмя годами - с 2018 по 2021. Часть суммы пойдет на повышения культуры украинцев к сортированию вторсырья, будут разработаны специальные программы и курсы.

Наша страна является одной из европейских стран, которые давно пользуются альтернативными источниками энергии, а потому Украине не помешает их опыт и возможности в реализации проектов по энергосбережению говорится в официальном уведомлении МИДа Финляндии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее правительство одобрило Соглашение между Украиной и Финляндией по поддержке школьной реформы, которое предусматривает техническую помощь в размере 6 млн евро.