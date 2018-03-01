17:21 01.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина получит финансовую помощь от Финляндии

Стокгольм одобрил выделение 15 млн евро финансовой помощи Киеву в рамках программы расширенного межгосударственного сотрудничества. Об этом передает официальный сайт МИД Финляндии.

Украина получит финансовую помощь от Финляндии

Встреча двух министров иностранных дел состоится 5-6 марта. Основная часть экономической помощи будет направлена на реализацию Украиной проектов энергоэффективности и разработки альтернативных источников энергии.

Сумма в 15 млн евро будет распределена между четырьмя годами - с 2018 по 2021. Часть суммы пойдет на повышения культуры украинцев к сортированию вторсырья, будут разработаны специальные программы и курсы.

Наша страна является одной из европейских стран, которые давно пользуются альтернативными источниками энергии, а потому Украине не помешает их опыт и возможности в реализации проектов по энергосбережению говорится в официальном уведомлении МИДа Финляндии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее правительство одобрило Соглашение между Украиной и Финляндией по поддержке школьной реформы, которое предусматривает техническую помощь в размере 6 млн евро.


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