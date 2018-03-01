Порошенко помиловал Любовь Кушинскую

В сообщении говорится, что адвокаты Андрей Федур и Зоя Ярош провели трое суток, чтобы записать все показания Любы и установить реальных виновников преступления, которая узница никогда не совершала. Адвокаты нашли и встретились с судьями и прокурорами, которые давным-давно рассматривали данное дело.

После заключение Кушинской ее дочь мигрировала за границу, родственники и близкие также отвернулись от женщины, денег на покупку дорогостоящих адвокатских услуг тоже не было.

Им удалось собрать тонны документов и самим пройти тест на полиграфе, дабы передать все полученные материалы уголовного производства о том, что Любовь никогда не убивала двоих человек. Женщина обязательно будет пытаться отменить все незаконные решение 20-летней давности.

"Огромное человеческое спасибо всем членам комиссии по помилованию и лично Президенту Украины Порошенко за человечность", - отмечает Грановский.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Петр Порошенко анонсировал возвращение в Украину двух заложников российского плена.