14:31 01.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100187629:nastya

Парламент призвал мир к сопротивлению выборам Путина в Крыму

Верховная Рада призывает международное сообщество не признавать легитимность выборов президента России в случае их проведения в Автономной Республике Крым. Об этом сообщается на сайте парламента.

Парламент призвал мир к сопротивлению выборам Путина в Крыму

Отмечается, что депутаты 235 голосами поддержали соответствующее заявление.

Отметим, что сейчас народные депутаты призывают правительство всего мира применить все необходимые средства, чтобы предостеречь органы власти и оккупационную администрацию Российской Федерации от проведения выборов президента РФ на временно оккупированной территории Украины - Крыму и городе Севастополе.

Исходя из общего принципа права в Украине на временно оккупированной части территории Украины, не признают легитимность выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и его дальнейших решений.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в ближайшие заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы и НАТО украинская делегация планирует поднять вопрос нелегитимности президентски выборов России в Крыму.


Поделиться
Читайте также:
 
Специфика украинских казино В Херсоне вандалы разрисовали мемориал героям Небесной сотни - ФОТО На расчистку дорог в Киеве направлено более 670 единиц техники, - Кличко На въездах в Киев обустроят пункты обогрева для водителей
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив