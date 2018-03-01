Парламент призвал мир к сопротивлению выборам Путина в Крыму

Отмечается, что депутаты 235 голосами поддержали соответствующее заявление.

Отметим, что сейчас народные депутаты призывают правительство всего мира применить все необходимые средства, чтобы предостеречь органы власти и оккупационную администрацию Российской Федерации от проведения выборов президента РФ на временно оккупированной территории Украины - Крыму и городе Севастополе.

Исходя из общего принципа права в Украине на временно оккупированной части территории Украины, не признают легитимность выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и его дальнейших решений.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в ближайшие заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы и НАТО украинская делегация планирует поднять вопрос нелегитимности президентски выборов России в Крыму.