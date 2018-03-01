КСУ обнародовал решение по закону "Колесниченко-Кивалова"

Он был принят с нарушением процедуры. Об этом говорится в тексте решения, опубликованном в четверг утром, 1 марта, на сайте суда.

В частности, суд постановил, что во время рассмотрения и принятия проекта закона был допущен целый ряд нарушений.

Анализ материалов выявил, что изначально не был подготовлен ко второму чтению проекта закона, результат заключения комитета. Кроме того, проект закона занесли в повестку дня Верховной Рады без указания полного названия, регистрационного номера, а также редакции и инициаторов внесения. Также, во втором чтении не было проведено его обсуждение, а народных депутатов фактически лишили права рассмотреть поправки и предложения.

В связи с чем Конституционный Суд пришел к выводу, что нарушения конституционной процедуры рассмотрения и принятия проекта закона №9073 во время его принятия в целом на вечернем пленарном заседании Верховной Рады 3 июля 2012 года имели системный характер и существенно повлияли на окончательный результат принятия закона. Изложенное является основанием для признания закона неконституционным согласно части первой ст. 152 Конституции Украины, - говорится в решении КСУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Конституционный суд Украины в среду, 28 февраля, принял решение касаемо конституционности закона Украины "Об основах государственной языковой политики". Однако, какое именно решение было вынесено, в постановлении не указывается.