Я лично позабочусь о том, чтобы санкции в отношении России сохранялись, - Порошенко

По его словам, множество российских банков так или иначе связаны со спонсированием пророссийских сепаратистов на востоке Украины через подставные счета. Кремлевские банки уже давно сворачивают свою деятельность в Киеве. Это происходит не только под влиянием правительства, но и под давлением общественности.

Яркими примерами тому могут служить "ВТБ" и "Проминвестбанк", филиалы которых мы уже пытаемся продать не один год. Однако никто не желает покупать это дочерные точки, так как цена продажи составляет значительно ниже рыночной. Президент уверен, что до конца 2018 года все российские банковские учреждения полностью исчезнут с территории Украины.

"Я предлагаю продлить санкции еще на год и попрошу представителей СНБО одобрить мое решение", - резюмирует Порошенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков".