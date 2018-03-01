20:59 01.03.2018 | Политика | Новости
100187661:Polishuk

Европарламент одобрил введение санкций против Польши

Европейский парламент в четверг, 1 марта, поддержал позицию Европейской комиссии начать санкционную процедуру против Польши.

Европарламент одобрил введение санкций против Польши

Такие меры будут предприняты за нарушения верховенства права. Резолюция не имеет обязывающей силы, вместе с тем на прошедших сегодня дебатах ее поддержали 422 депутата. Против нее высказались 147, а воздержались 48.

При этом возражения высказали депутаты правящей партии Польши "Право и справедливость", а также некоторые независимые депутаты. В свою очередь парламентарии из польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" вообще не принимали участия в голосовании.

Как сообщает Onet.pl, позицию Еврокомиссии по этому вопросу депутатам Европарламента озвучил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. По его словам, несмотря на то, что Варшава положила начало диалогу с Еврокомиссией по статье 7 Договора ЕС, Брюссель все еще ждет выполнения своих рекомендаций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 29 января комитет Европарламента принял резолюцию о запуске процедуры санкций против Польши.


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